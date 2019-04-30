عبوة ناسفة في كرايستشيرش

قالت شرطة نيوزيلندا الثلاثاء إن خبراء المتفجرات عثروا على حقيبة تحوي عبوة مريبة في عقار خال بمدينة كرايستشيرش التي قتل فيها مسلح عشرات المصلين داخل مسجدين في الشهر الماضي.

وأغلقت الشرطة الشوارع في منطقة فيليبستاون بالمدينة وتم إرسال فريق متفجرات وعناصر إسعاف ومطافئ وطوارئ إلى المكان.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس في بيان "عثرت الشرطة على حقيبة تحتوي على عبوة مريبة وذخيرة في عقار خال في كرايستشيرش".

وأضاف البيان أن وحدة المتفجرات أبطلت مفعول العبوة وأُلقي القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاما. وأعادت الشرطة فتح المنطقة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة نيوزيلاند هيرالد إنه تم استدعاء الشرطة بسبب "تهديدات بوجود عبوة ناسفة".

وسقط 50 قتيلا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدي النور ولينوود أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في 15 مارس/آذار، في أسوأ واقعة إطلاق نار في تاريخ نيوزيلندا. وواقعة يوم الثلاثاء كانت على بعد نحو كيلومتر من مسجد لينوود.

واتهمت السلطات برينتون تارانت (28 عاما)، الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، بـ50 تهمة قتل.

وهزت الهجمات على مسجدين نيوزيلندا ودفعت الحكومة إلى المسارعة بتشديد قوانين امتلاك أسلحة.