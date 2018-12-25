ألمانيا.. علم داعش في موقع عمل تخريبي

أعلنت الشرطة الألمانية الثلاثاء العثور على علم داعش ونص مكتوب بالعربية بالقرب من موقع خط للسكك الحديدية في برلين تعرض لتخريب.

وقالت الشرطة إن من غير المعروف ما إذا كان العلم والنص قد تركهما نفس الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بسلك هوائي وقطعوا كابلا من الصلب، مضيفة أنها تحقق في ما إذا كانت للجناة دوافع سياسية.

وكانت الجهة المشغلة لخطوط السكك الحديدية قد أبلغت الشرطة الاتحادية بالحادثة، وتم توقيف الخدمة المحلية مؤقتا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الحادثة وأخرى وقعت في بافاريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين حاول مجهولون إلحاق الضرر وإخراج قطار فائق السرعة عن مساره بواسطة كابل فولاذي.