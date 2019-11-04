العراق.. أمر باعتقال مسؤول أمني ونجله بتهمة قتل متظاهرين

أصدرت السلطات القضائية في محافظة ذي قار مذكرة قبض بحق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي ونجله وحمايته بتهمة قتل متظاهرين قاموا بإحراق منزله.

ويأتي أمر القبض بعد اتهام الموسوي بتسببه في مقتل وإصابة قرابة 20 متظاهرا وسط مدينة الناصرية الأسبوع الماضي.

وكشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الصحة ومحافظ بابل سابقا، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبض بحق المدير العام لصحة المحافظة، من دون ذكر الأسماء.

وأوضح بيان للهيئة نشر على موقعها الإلكتروني أن "أمر استقدام وزيرة الصحة سابقا على خلفية قضية مخالفات تتعلق ببناء مستشفى بسعة (400) سرير من خلال استبدال أجهزة ومولدات، استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان أن "أمر الاستقدام بحق محافظ بابل السابق استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية قضية شراء مواد لبلدية القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مدة توليه المسؤولية".

وفيما يخص تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير العام لصحة بابل السابق فكر البيان أنه تم استناد إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتـم إيداعه التوقيف على خلفية قضية مطبوعات صحة المحافظة في عام 2017".

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر ضد النخبة الحاكمة، والنفوذ الإيراني المتنامي في البلاد، قتل فيها أكثر من 250 شخصا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين.