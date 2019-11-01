العراق.. أوامر اعتقال بحق مسؤولين ونواب

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الجمعة صدور أوامر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر المال العام.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.

وأوضحت أن تم إصدار أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الحاليين والسابقين، ومحافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلا عن ستة مديرين عامين ووكيل وزير واحد.

وقتل أكثر من 250 شخصا في احتجاجات وأعمال عنف بالعراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء.

وبدأ الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

وليل الأربعاء الخميس، شهدت ساحة التحرير أعمال عنف جديدة. ويحاول المتظاهرون منذ أسبوع كسر حواجز جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء.