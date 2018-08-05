العراق: إرهابيون يخربون خط كهرباء كركوك-ديالى

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد تعرض خط رئيسي لنقل الطاقة الكهربائية يزود ثلاث محافظات إلى "عمل إرهابي تخريبي" هو الثامن في غضون شهرين.

وتشهد محافظات عراقية احتجاجات للمطالبة بتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان صحافي "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي كركوك-ديالى فجر الخميس إلى عمل إرهابي تخريبي"، بما جعل محافظات كركوك ونينوى وجزء من محافظة صلاح الدين، في حالة انطفاء تام.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الكهرباء الأحد أن "كوادر الوزارة أعادوا إصلاح الخط وعادت الأوضاع إلى طبيعتها".

وأشار إلى "تعرض 20 برجا ناقلا للطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة شمال بغداد، إلى أعمال تخريبية خلال الأشهر الماضية من هذا العام".

وأثار نقص الخدمات العامة وبينها الكهرباء، احتجاجات واسعة في مدن متفرقة بوسط وجنوب البلاد، ما حمل الحكومة إلى إقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.