انفجار في خيمة اعتصام بالناصرية وتظاهرات طلابية في البصرة

مراسل الحرة

توفي متظاهر السبت كان راقدا في مستشفى بمحافظة البصرة بسبب إصابته بطلق ناري في رأسه خلال احتجاجات الجمعة الماضية.

وقال أهل الضحية إنه نقل إلى العناية المركزة منذ إصابته في الثامن من الشهر الحالي، وقد أجريت له عملية جراحية لإخراج الرصاصة إلا أنه فارق الحياة.

وفي الناصرية، أصيب عدد من المتظاهرين السبت إثر انفجار وقع داخل خيمة في ساحة الحبوبي.

وقال شهود إن الانفجار نتج عنه إصابة عدة مواطنين بجروح متفاوتة، بينهم واحد حالته حرجة.

ويخشى متظاهرون وناشطون من وجود محاولات لإدخال عبوات وسيارات مفخخة إلى ساحات التظاهر، لاسيما في ساحة التحرير في بغداد التي تشهد تواجدا مكثفا للمحتجين المناهضين للحكومة.

وكان شخصان قد قتلا وأصيب 12 آخرون الجمعة نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة التحرير.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الانفجار، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أنه ناجم عن انفجار "تك تك مفخخ"، فيما ذكرت وسائل أخرى أنه نجم عن عبوة ناسفة قرب المطعم التركي.

وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق إن تفجيرات ساحة التحرير "تطور خطير... وتثبت وجود الأطراف التي تريد زعزعة الأمن ونشر الفوضى".

في غضون ذلك، تتفاوض جهات حكومية لإعادة فتح بوابة حقل مجنون النفطي شرق البصرة الذي أغلقه محتجون السبت.

ونصب محتجون خيمة للمعتصمين أمام بوابة ميناء أم قصر الشمالي، الذي تم غلقه أمام دخول المركبات وتم السماح بخروجها من الميناء فقط.

وخرجت تظاهرات في ساحة اعتصام البصرة السبت شارك فيها طلاب مدارس وجامعات.