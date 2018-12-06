مسؤول: العراق يحتاج عامين للتخلي عن غاز إيران

قال مسؤول عراقي كبير بقطاع الطاقة الخميس، إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تغذية محطات الكهرباء بالبلاد.

وقال حيان عبد الغني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية للصحفيين إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج العراق من الغاز 1.3 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 ألف قدم مكعبة يوميا عن المستويات الحالية.

وقال عبد الغني إن الإنتاج الحالي للعراق من الغاز ليس كافيا لتلبية طلب محطات الكهرباء بالبلاد ولذا فإن العراق ما زال يستورد الغاز من إيران، مضيفا أن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 24 شهرا لتشغيل مشاريع غاز جديدة وبدء الإنتاج.

يذكر أن العراق قد حصل على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه، نظرا لاعتماد بغداد على الغاز الإيراني بشكل أساسي في توليد الكهرباء.