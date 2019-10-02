العراق.. ارتفاع كبير بعدد القتلى وإعلان "حالة الإنذار القصوى"

أفادت مصادر لقناة الحرة بأن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون منذ اندلاع التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الثلاثاء.

وذكرت المصادر أن 6 أشخاص قتلوا في بغداد، بينهم طفلة ووالدتها توفيتا بعد احتراق السيارة التي كانت تقلهما في منطقة الزعفرانية شرقي العاصمة.

وأضافت أن 4 أشخاص آخرين على الأقل قتلوا في محافظة ذي قار، فيما شهدت محافظة ميسان مقتل شخص واحد على الأقل.

وأسفرت التظاهرات أيضا عن إصابة أكثر من 200 شخص معظمهم إصاباتهم طفيفة.

وانطلقت التظاهرات، التي خرجت للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، الثلاثاء من ساحة التحرير القريبة من المنطقة الخضراء وسط بغداد وسرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى في العاصمة ومحافظات جنوبية.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة المحتجين في عدة مدن عراقية.

وإثر تصاعد الاحتجاجات، أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حالة الإنذار القصوى في جميع القطاعات، ودعا للحفاظ على الأمن وسيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، وأكد على ضرورة ضبط النفس.