العراق.. اشتباكات بالأسلحة بين محتجين وقوات الأمن في الناصرية

قالت مصادر بالشرطة الأربعاء إن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين محتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها إن قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في المدينة بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وكشفت مصادر الشرطة أن السلطات العراقية فرضت حظرا للتجول في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبي البلاد.

وكانت مصادر أكدت للحرة أنه تم إحراق مبنى دائرة إسكان محافظة ذي قار القريب من مبنى المحافظة.

وقتل أربعة من المحتجين بالمدينة منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.

وتجدد الاشتباكات في العراق بين المحتجين وقوات الأمن العراقية الثلاثاء وتواصلت الأربعاء في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.