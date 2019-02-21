العراق يعتقل داعشيين فرنسيين في سوريا

أكد مصدر مطلع في جهاز المخابرات العراقي للـ"الحرة" الخميس اعتقال 13 عنصرا من تنظيم داعش يحملون الجنسية الفرنسية خلال عملية نفذت داخل الأراضي السورية بالتعاون مع التحالف الدولي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "12 من المعتقلين من أصول عربية وواحد فرنسي، وكانوا ينفذون عمليات إرهابية في الموصل ومطلوبين للقضاء العراقي".

وذكر المصدر أن فرنسا أبلغت الجانب العراقي رفضها تسلم المعتقلين، لكنها مقابل ذلك ستستمر بتقديم الدعم اللوجستي للعراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.

وكانت المخابرات العراقية أعلنت في وقت سابق الخميس تفكيك "أكبر مجموعة تمويل" لتنظيم داعش في تاريخ العراق.

وخلال الأشهر الماضية نفذت الطائرات العراقية ضربات جوية داخل الأراضي السورية استهدفت مواقع لتنظيم داعش واسفرت عن مقتل قيادات بارزة في التنظيم.