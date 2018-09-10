العراق..اعدام سبعة مدانين بالإرهاب

قالت وزارة العدل العراقية الاثنين إنها نفذت أحكاما بالإعدام بحق سبعة أشخاص مدانين بتهم الإرهاب والانتماء لتنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص "جاء بعد اكتمال الإجراءات الأصولية، ورفض شمولهم بقانون العفو العام".

وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار عبد الحسن الجابري إن "دائرة الطب العدلي في مستشفى الحسين التعليمي استلمت الاثنين سبع جثث لمدانين بالإرهاب، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجن الناصرية الإصلاحي" جنوب العراق.

وتابع الجابري أن "المدانين وجميعهم عراقيون متورطون بجرائم قتل وتهجير بدوافع إرهابية وقد صدرت بحقهم أحكام الإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأعدمت السلطات العراقية 111 شخصا على الأقل شنقا في 2017 بعد ادانتهم بتهم الإرهاب، وفي 2018 بلغت حصيلة الإعدامات 44 مدانا.