لغز يحير العراقيين.. من يقف وراء اغتيال الناشطات؟

باتت مسألة اغتيال النساء، الناشطات خصوصا، في العراق ظاهرة تحير المراقبين، إذ لا يزال الفاعل في معظم هذه الحوادث مجهولا. كانت البداية في 16 آب/أغسطس الماضي مع خبيرة التجميل وصاحبة مركز "باربي" للتجميل في العاصمة بغداد الطبيبة رفيف الياسري، التي توفيت في ظروف ما زالت غامضة حتى الآن.

قالت وزارة الداخلية حينها إن المؤشرات الأولية لسبب الوفاة هو "تناولها جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها"، مشيرة إلى أن نتيجة الفحص النهائية ستصدر خلال شهر، وهو مالم يحدث. لم يكد يمضي أسبوع من حادث وفاة الياسري، حتى تلقى الشارع العراقي خبر وفاة خبيرة التجميل الثانية وصاحبة مركز فيولا للتجميل، وذلك بعد أشهر قليلة من افتتاحها مقهى خاصا بالنساء في العاصمة بغداد. وكانت رشا الحسن خبيرة تجميل معروفة، في الثلاثينيات من عمرها وأم لثلاثة أطفال، تعمل في مجال الإعلام قبل أن تتجه إلى عالم التجميل.

وقال شاهد عيان تصادف وجوده في المستشفى أثناء دخولها، إن رشا كانت مصابة بما يشبه الاختناق الحاد وتوقع تعرضها لنوع من المواد السامة. ورجح قانونيون أن تكون الحوادث مرتبطة بابتزاز مالي ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية في العراق. وفي تطور جديد من نوعه، اغتيلت الناشطة العراقية سعاد العلي (46 عاما) في منطقة العباسية التي تعد أحد أبرز المراكز التجارية في البصرة، حيث أطلق شخص مجهول عليها الرصاص بينما كانت تستقل سيارتها، حسب ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

​اقرأ أيضا: فيديو.. اغتيال ناشطة عراقية في البصرة وجاء اغتيال الناشطة بعد نحو أسبوعين من تراجع حدة التظاهرات التي شهدتها البصرة مؤخرا، والتي شاركت فيها سعاد مع مجموعة نساء وانتشرت صورة لها وهي في المظاهرات. كانت سعاد ناشطة في حركة احتجاج قام خلالها شبان غاضبون بإحراق مقار أحزاب دينية في المدينة، بالإضافة إلى القنصلية الإيرانية. شرطة البصرة أكدت في بيان أن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، اغتيلت على يد طليقها بسبب خلافات عائلية. لكن "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان" التي تنتمي لها الناشطة سعاد العلي حملت السلطات الرسمية مسؤولية حادثة الاغتيال. وقالت إنها حذرت في وقت سابق من اتساع "محاولات التهديد والترهيب والتسقيط بشكل كبير ضد الناشطين بعد تظاهرات البصرة". عصر الخميس، تلقت الناشطة ووصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس ثلاث رصاصات أثناء قيادتها سيارتها في أحد شوارع العاصمة بغداد، لتودي بحياتها.