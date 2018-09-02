العراق.. الإعلان عن تشكيل 'الكتلة الأكبر'

أعلنت 16 كتلة نيابية الأحد تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عشية انعقاد أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد.
وأظهرت وثيقة نشرتها وسائل اعلام محلية أن الكتل هي سائرون والنصر والحكمة والوطنية وتحالف القرار الجبهة التركمانية وعابرون وبيارق الخير والمكون الصابئي والمكون الأيزيدي والمكون المسيحي.
وكذلك ضمت الوثيقة تحالف تمدن وصلاح الدين هويتنا وتحالف نينوى هويتنا وتحالف الأنبار هويتنا وتحالف بغداد.
ووفقا للوثيقة فإن عدد النواب الذي ضمتهم "الكتلة الأكبر" بلغ 177 من أصل 329 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان العراقي الجديد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اجتماعا بدأ قبل قليل لقادة "الكتلة الأكبر" بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي.