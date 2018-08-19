العراق.. أربع قوى تعلن تشكيل 'نواة الكتلة البرلمانية الأكبر'

أعلن تحالفا سائرون والنصر بالإضافة إلى تيار الحكمة وائتلاف الوطنية الأحد تشكيل "نواة" الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة.

وأصدرت القوى الأربع بيانا مشتركا عقب اجتماع في بغداد قالت فيه "إنه بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة".

وقرر الاجتماع وفقا للبيان "الانفتاح على الشركاء الآخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة".

وحصل تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على أعلى الاصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في آيار/مايو الماضي بعد أن نال 54 مقعدا في البرلمان المكون من 329 نائبا.

ونال تحالف النصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي 42 مقعدا، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي 21 مقعدا، فيما حصلت قائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا.

تحالف مضاد

من جهة ثانية أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن هناك اتصالات لائتلافه مع تحالف الفتح والحزبين الكرديين وتحالف المحور لتشكيل الكتلة الأكبر.

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي في بيان أوردته وسائل إعلام محلية عراقية إن "الإعلان عن هذا التحالف سيتم يوم غد الاثنين".

وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا، فيما تمكن تحالف الفتح الذي يتشكل من عدة قوى منضوية تحت مضلة الحشد الشعبي أبرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي من الفوز بـ 48 مقعدا.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد على نتائج الانتخابات، وبالتالي يتعين على رئيس الجمهورية دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد في مدة أقصاها 15 يوما.

وحسب الدستور العراقي فإن الجلسة الأولى للبرلمان يجب أن تشهد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب ونائبيه، على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة.

وبدوره يقوم رئيس الجمهورية الجديد خلال 15 يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 30 يوما.

صراعات إقليمية

ويرى مراقبون أن التحركات التي يقوم بها محور سائرون والنصر من جهة والفتح ودولة القانون من جهة ثانية وإن بدت حراكا داخليا، لكنه يعبر في الوقت ذاته عن صراعات خارجية واقليمية.