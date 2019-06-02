العراق.. الحكم بإعدام فرنسي تاسع

أصدرت محكمة عراقية الأحد حكما بالإعدام على فرنسي تاسع من أصل 12 متشددا نقلوا من سوريا إلى العراق ودينوا بالانتماء إلى تنظيم داعش، وبدأت محاكمة آخر، حسب وسائل إعلام محلية.

وصدر الحكم بحق لفرنسي فياني أوراغي (28 عاما)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم داعش في حزيران/يونيو 2014، حسب مركز تحليل الارهاب.

وأكد أوراغي الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين، للقاضي بالعربية الفصحى "صحيح عملت مع داعش ولكن لم أشارك في معركة لا في سوريا ولا في العراق".

وجرت في بغداد بين 26 الى 28 من الشهر الحالي، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم داعش. ولاحقا صدر حكم بإعدام فرنسي ثامن.

ويحاكم فرنسيون في العراق نقلوا من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم الى فرنسا حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.