الصدر يهدد بالانخراط في المعارضة

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس، باتخاذ المعارضة "منهجا وأسلوبا"، في حال الإصرار على عدم التوافق على اختيار الشخصية المستقلة لرئاسة الوزراء.



وقال الصدر في تغريدةعلى بتويتر "قد توافقنا مع كبار العراق على ترشيح شخصيات مستقلة تكنوقراط لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، على أن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الطائفية والحزبية والفئوية بل وفق معايير صحيحة ومقبولة حسب التخصص والخبرة والنزاهة".



وأضاف" فسارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل بل وحتى التكنوقراط، ليعيدوا العراق إلى المربع الأول ويعود الفاسدون بثوب جديد ولتهيمن الأحزاب والهيئات الاقتصادية التابعة لهم على مقدرات الشعب وحقوقه".



وختم الصدر بتغريدته "فإذا استمروا في ذلك سأعلن انخراطي واتخاذي اُسلوب المعارضة منهجا وأسلوبا".