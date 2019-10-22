بغداد: القوات الأميركية التي دخلت لن تبقى في العراق

قال الجيش العراقي إن القوات الأميركية التي غادرت سوريا ودخلت العراق ليس لديها إذن بالبقاء في البلاد.



وذكر بيان الثلاثاء أن القوات الأميركية التي تنسحب حالياً من سوريا حصلت على تصريح من حكومة إقليم كردستان العراقي لدخول العراق لنقلها لاحقًا إلى خارج البلاد.



وأضاف أن هذه القوات ليس لديها أي موافقة على البقاء في العراق.



ويبدو أن البيان يتناقض مع حديث وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الذي قال إنه بموجب الخطة الحالية، فإن جميع القوات الأميركية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد تنظيم داعش لمنع عودته مجددا.



وقال إسبر إنه تحدث إلى نظيره العراقي حول خطة نقل أكثر من 700 جندي يغادرون سوريا إلى غرب العراق.