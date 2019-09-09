تحضيرا لتصفيات المونديال.. العراق يتعادل سلبا مع أوزباكستان

تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأوزبكي صفر-صفر، الاثنين، على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما للجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويستعد المنتخب العراقي لاستضافة هونغ كونغ في العاشر من الشهر المقبل على ملعب جدع النخلة في مدينة البصرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهي تكتسب أهمية إضافية كونها المباراة الرسمية الأولى لمنتخب "أسود الرافدين" على أرضه وبين جماهيره منذ العام 2002، بينما يستعد منتخب أوزبكستان لاستضافة اليمن في اليوم ذاته ضمن المجموعة الرابعة.

وشهدت الجولة الأولى من التصفيات سقوط المنتخب العراقي في فخ التعادل مع مضيفه البحريني 1-1، وسقوط المنتخب الأوزبكي أمام مضيفه الفلسطيني صفر-2. ويغيب المنتخبان العراقي والأوزبكي عن الجولة الثانية المقررة غدا الثلاثاء.