نتائج الانتخابات العراقية.. بدء العد والفرز اليدوي

شرعت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء بإجراء عمليات إعادة العد والفرز لأوراق اقتراع الانتخابات البرلمانية الأخيرة يدويا في محافظة كركوك.

وسمحت الجهات المشرفة للصحافيين بالدخول والاطلاع على العملية، لكنها لم تسمح لهم بالتصوير داخل مواقع إعادة العد والفرز.

وإلى جانب كركوك، ستعيد المفوضية عد وفرز الأصوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وستشمل العملية أيضا مكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا.

وتجري عملية العد والفرز تحت إشراف تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين، على خلفية شبهات بالتزوير وعمليات ترهيب صاحبت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار/مايو الماضي.