العراق.. تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب العراقي الاثنين تأجيل عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى الثلاثاء.

وأوضح مراسل "الحرة" أن قرار التأجيل جاء نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وتابع أن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح غادر مبنى البرلمان العراقي، بعد تأخر انعقاد الجلسة.

وأضاف أن صالح، وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وصف ما يجري في مجلس النواب بأنه "ابتزاز سياسي".

وتجري مشاورات كردية مكثفة حاليا للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

وتكاد تنحصر المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بين صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفؤاد حسين المرشح المدعوم من الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس.