العراق.. تسريب التشكيلة الحكومية الجديدة

نشرت وسائل إعلام عراقية الأربعاء تسريبا لأسماء المرشحين للمناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بجلسة الأربعاء.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة خلال الساعات القادمة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.
وجاءت التشكيلة الحكومية كما يلي:
وزارة النفط: ثامر عباس الغصبان.
وزارة المالية: فؤاد محمد حسين.
وزارة التخطيط: إياد صالح مهدي السامرائي.
وزارة الاتصالات: نعيم ثجيل يسر الربيعي.
وزارة الإعمار والإسكان: بنكين رايكاني.
وزارة التجارة: محمد هاشم عبد المجيد.
وزارة التربية: صبا خير الدين الطائي.
وزارة التعليم العالي: والبحث العلمي قصي السهيل.
وزارة الثقافة: حسن طعمة كزار.
وزارة الخارجية: محمد علي الحكيم.
وزارة الداخلية: فالح الفياض.
وزارة الدفاع: الفريق الطيار فيصل فنر الجربا.
وزارة الزراعة: صالح حسين جبر الحسني.
وزارة الشباب والرياضة: أحمد رياض طالب العبيدي.
وزارة الصحة والبيئة: علاء عبد الصاحب العلوان.
وزارة الصناعة والمعادن: صالح عبد الله الجبوري.
وزارة العدل: أسماء سالم صادق.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: باسم عبد الزمان مجيد الربيعي.
وزارة الكهرباء: لؤي حميد جواد الخطيب.
وزارة الموارد المائية جمال عباس محسن العادلي.
وزارة النقل: عبد الله لعيبي باهض.