العراق.. داعش يستهدف مصلين في الشرقاط

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم نفذه مسلحون من تنظيم داعش الأحد لدى خروج الضحايا من مسجد قرب الشرقاط.

ولا تزال الشرقاط آخر معاقل المسلحين شمال بغداد.

وقال ضابط في الشرطة "قتل رجل في الثمانين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم مسلح نفذه جهاديون". واستهدف الهجوم الضحايا لدى مغادرتهم أحد المساجد بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأشار المصدر إلى أن "الهجوم ليس الأول، لأن تنظيم داعش يتمركز عل جبال الخانوكة" حيث تتواجد خلايا سرية وأخرى في مناطق صحراوية في العراق، رغم أن بغداد أعلنت "النصر" على المسلحين نهاية العام الماضي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في الجماعات الإسلامية "ما زال هناك ألفا عنصر فاعل من تنظيم داعش، غالبيتهم العظمى محليون، بالإضافة إلى أقل من مئة من الأجانب في العراق".

وأوضح أن الهدف الرئيسي لهجمات المسلحين هو "الانتقام لمن تم استهدافهم".