تظاهرات العراق.. عبد المهدي والحلبوسي يجتمعان بكبار قادة الأمن

عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام في البلاد في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات.

وبحسب بيان لمكتب عبد المهدي، فإن اللقاء حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيرا الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين.

وأكد المجتمعون على دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين .

وكان عبد المهدي قد وجه الأحد خطابا للمتظاهرين دعاهم فيه لإنهاء احتجاجاتهم وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات ضد الفساد وتفشي البطالة، واجهتها السلطات بعنف شديد أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

واقترحت الحكومة سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك حملة توظيف وخطط رعاية اجتماعية وانتخابات مبكرة بمجرد إقرار قانون تصويت جديد، لكن التعهدات لم يكن لها تأثير يذكر على المتظاهرين.