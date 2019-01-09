علم كردستان يثير أزمة في كركوك

تسبب رفع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني علم إقليم كردستان فوق أحد مقراته وسط كركوك، في أزمة حادة في المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومواقع تواصل اجتماعي صورا ومقاطع فيديو قالت إنها لمقرات حزبية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، رفعت علم إقليم كردستان فوق مقراتها إلى جانب العلم العراقي.

وتحدثت عن حصول توتر في كركوك، تطور في ما بعد إلى صدام مسلح بين قوات الأمن وعناصر حزبية كردية نتيجة رفع العلم، لكن مسؤولين محليين نفوا ذلك.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأربعاء توضيحا بشأن رفع العلم واعتبره مخالفا للدستور.

وذكر في بيان أن عبد المهدي "أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية برهم صالح باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء طلب توجيه "سؤال للمحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها".

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر رسمي في محافظة كركوك قوله إن "جهاز مكافحة الإرهاب أمهل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني 24 ساعة لإنزال علم الإقليم من مقراته".

وذكر المصدر أن "الجهاز أبلغ قيادة الاتحاد بإنزال الاعلام الكردية خلال 24 ساعة، لكن الاتحاد الوطني طلب مهلة 48 ساعة لتنفيذ ذلك".

وبالفعل أقدم مقر فرعي للاتحاد الوطني الكردستاني يقع في حي ساحة الاحتفالات في كركوك، على إنزال العلم تلبية لأوامر قوات الأمن العراقية، وفقا للمصدر.

وشكر محافظ كركوك راكان الجبوري في بيان الحكومة الاتحادية على سرعة استجاباتها لحادثة رفع علم إقليم كردستان فوق مقرات حزب الاتحاد الوطني وفي عدد من شوارع كركوك.

وقالت قوى عربية وتركمانية إن رفع العلم يهدف "لتعكير صفو الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في كركوك".

في المقابل، دافع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قرار رفع علم إقليم كردستان فوق مقراته في كركوك، ونفى حصول أي تصادم مع قوات الامن نتيجة لذلك.

وقال نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاجي عادل إن "رفع العلم في كركوك لا يخالف الدستور، وهو إجراء قانوني".

وأضاف في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني "العلم لا يزال يرفرف فوق مقراتنا".

وفي خضم الفوضى التي أعقبت هجوم تنظيم داعش على الموصل عام 2014، فرض الأكراد سيطرتهم على مدينة كركوك بشكل كامل في إطار محاولة ضمها إلى إقليم كردستان.

ودفع الاستفتاء، الذي أجراه إقليم كردستان على الاستقلال في أيلول/ سبتمبر 2017 ونال موافقة غالبية الأكراد، بالحكومة المركزية إلى أتخاذ إجراءات عقابية ضد أربيل، بينها استعادة جميع المناطق المتنازع عليها من سيطرة القوات الكردية أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط ويسكنها عرب وتركمان وأكراد.