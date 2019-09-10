العراق.. قتلى في تدافع خلال إحياء ذكرى عاشوراء

أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء وفاة 31 شخصا على الأقل وإصابة 100 في تدافع أثناء تأدية مراسم ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء التي تبعد 100 كيلومتر جنوب بغداد، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن عدد الضحايا ارتفع إلى "31 قتيلا و 100 مصاب بينها حالات حرجة" مؤكدا أن الحصيلة غير نهائية ويمكن ان ترتفع أكثر.

وأضاف البدر أن "فرق وزارة الصحة استنفرت طواقمها" بعد وقوع الحادث.

ونشر ناشطون صورا بعد وقوع الحادث لأعداد من الزوار فاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم.

ويشارك عشرات آلاف من المسلمين الشيعة سنويا في استعادة مشاهد "واقعة الطف" التي قتل فيها الإمام الحسين على يد جيش الخليفة الأموي يزيد ابن معاوية، مع أغلب أفراد عائلته العام 680 ميلادية.