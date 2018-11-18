قتلى وجرحى في انفجار بتكريت

قتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، في انفجار سيارة مفخخة الأحد في مدينة تكريت شمال بغداد، حسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير الذي وقع أمام مطعم في المدينة التي تبعد نحو 175 كيلومترا إلى شمال العاصمة العراقية، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

ورغم إعلان بغداد "النصر" على داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للتنظيم المتشدد ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات عاصمة لتنظيم داعش في العراق.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لموقع الحادث: