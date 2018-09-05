العراق.. قتلى في اشتباك مع مسلحين بين الأنبار وكربلاء

أفاد مسؤول محلي عراقي الأربعاء بوقوع اشتباكات بين مسلحين من داعش وقوات الأمن في منطقة صحراوية تفصل بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود إن "قوات الأمن تمكنت بإسناد من طيران الجيش من قتل مجموعة من عناصر داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في منطقة عبرة الرزارة".

وأضاف لراديو "سوا" أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود عراقيين وعنصر من قوات الحشد الشعبي.

وشهد العراق الإثنين الماضي مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم داعش استهدفا مدنيين شمال بغداد.