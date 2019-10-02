العراق.. متظاهرون يقطعون الطريق المؤدية لمطار بغداد

قطع محتجون غاضبون الأربعاء الطريق المؤدية لمطار بغداد الدولي، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في عدد من مناطق العاصمة.

وأفادت مصادر لقناة الحرة بأن المتظاهرين قطعوا أيضا طريق المرور السريع لمدينة الشعلة شمالي العاصمة.

وتجددت التظاهرات في بغداد ومدن أخرى الأربعاء وأقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية.

ولجأت القوات الأمنية مجددا لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين الذين كانوا يحاولون الوصول الى وسط العاصمة، فيما أكدت مصادر أمنية وطبية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات.