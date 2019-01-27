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العراق.. مقتل أربعة شرطيين في هجومين

قوات الشرطة العراقية _أرشيف

قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن أربعة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا وأصيب 11 في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال البلاد الأحد.

وقال قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران إن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة.

وأضاف أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. ونفذ متشددون من تنظيم داعش هجمات في المنطقة منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017.

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