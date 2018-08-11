العراق.. مقتل خمسة من عائلة واحدة في هجوم لداعش

قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة ليل الجمعة السبت في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش المتشدد على حاجز تفتيش في قرية شمال مدينة تكريت، حسبما أعلنت الشرطة العراقية.

وقال ضابط في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن "عناصر داعش تسللوا عبر جبال حمرين وعبروا نهر دجلة بعد منتصف ليل الجمعة السبت وهاجموا حاجزا للتفيش تابعا للحشد العشائري في قرية البوجواري شمال مدينة بيجي".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر"، موضحا أن "المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة". وينتمي الضحايا إلى الحشد العشائري الذي يقاتل المتشددين.

وفقد تنظيم داعش سيطرته على المناطق التي كان متواجدا بها في العراق، لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية وزراعية خصوصا في منطقة جبال حمرين الوعرة ويقوم بهجمات بين فترة وأخرى.