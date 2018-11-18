العراق.. مقتل رجل دين بارز في البصرة

قالت الشرطة العراقية الأحد إن رجل الدين وسام الغراوي قتل بالرصاص خارج منزله وسط مدينة البصرة على يد مجهولين في وقت متأخر السبت.

وكان الغراوي شخصية بارزة في التظاهرات التي خرجت خلال الأشهر الماضية والتي تطالب بتحسين الخدمات في المدينة الواقعة جنوبي العراق.

وقال الغراوي في مقطع فيديو تم تصويره خلال إحدى تظاهرات الجمعة بالمدينة، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إن مجموعة من رجال الدين سيصدرون خلال أيام فتوى "بالجهاد وحمل السلاح".

وتنتج البصرة أكثر من 90 في المائة من صادرات العراق النفطية لكنها تعاني تلوث مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ بداية تموز/يوليو الماضي، تظاهر الآلاف في البصرة ثم انتقلت الاحتجاجات إلى كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها هذا العام الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.