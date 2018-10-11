العراق.. مقتل ضابط واختطاف جنود في الأنبار

قالت مصادر أمنية في العراق الخميس إن مسلحين قتلوا ضابطا بالجيش وخطفوا ثلاثة جنود بعد أن هاجموا مركبتهم قرب محافظة الأنبار في غرب البلاد.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من ليل الأربعاء في بلدة عكاز على بعد خمسة كيلومترات من قضاء القائم في محافظة الأنبار.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن الضابط والجنود كانوا ينقلون مواد غذائية لقوات أخرى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش المتشدد ينشط في المنطقة.

وكان مسؤول محور عمليات الأنبار بقوات الحشد الشعبي طاهر الخاقاني قال في وقت سابق الخميس إن بعض قيادات تنظيم داعش بدأت بالعودة الى المناطق المحررة في المحافظة، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.