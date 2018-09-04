العراق.. مقتل متظاهرين في اشتباكات بالبصرة

أفاد مراسل الحرة في البصرة الثلاثاء بأن اثنين من المتظاهرين قتلا وأصيب نحو سبعة أخرين خلال اشتباكات مع عناصر الشرطة وسط المدينة، التي تشهد احتجاجات منذ نحو شهرين نتيجة نقص الخدمات.

واندلعت الاشتباكات بعد اقتراب مئات المتظاهرين الغاضبين من مبنى محافظة البصرة في منطقة الساعي وقاموا بإحراق برج مراقبة تابع للبناية.

وردت قوات الشرطة ومكافحة الشغب بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن سقوط ضحايا، حسب مراسل الحرة.

وتصاعدت ألسنة اللهب من مبنى ديوان محافظة البصرة بعد ورود أنباء عن اقتحام متظاهرين غاضبين للمبنى مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسل الحرة أن فرق الدفاع المبنى تحاول إخماد الحريق، فيما انتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بالمبنى.

وكان متظاهر قتل وأصيب ستة آخرون بجروح في اشتباكات دارت مساء الاثنين مع قوات الأمن في البصرة وفقا لمصادر أمنية وأخرى صحية.

وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي "أسفه" لسقوط قتلى في تظاهرات البصرة وأمر بالتحقيق عن "من يحاول الإيقاع" بين المتظاهرين والقوات الأمنية.