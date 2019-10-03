العراق.. في مقدمة مصدري النفط وفي ذيل مكافحي الفساد

يشهد العراق منذ أيام تظاهرات واسعة في بغداد وعدد من المحافظات للتنديد بالفساد والبطالة والفقر.

وما يميز هذه التظاهرات "غير المسبوقة" أنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة، بل جمعت عفويا غاضبين من تردي الأوضاع.

ويطالب المتظاهرون بتحسين فرص العمل والخدمات.

الفساد في العراق

يحتل العراق المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وفي تقرير العام 2018 حل العراق في المرتبة 168 من بين 175 دولة شملها التقرير.

وإلى جانب البيروقراطية، يعتبر الفساد واحدا من العقبات الرئسيسة أمام الاستثمار في العراق.

وأظهرت دراسة مشتركة سابقة للأمم المتحدة ولجنة النزاهة حول الفساد في القطاع العام بالعراق أن الموظف المدني العراقي يدفع في المتوسط أربعة رشاوى على الأقل سنويا، لتقضية حوائجه.

وتشير تقارير رسمية إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

البطالة

تقدر نسبة البطالة وسط الشباب في العراق بنحو 25 في المئة حسب أرقام البنك الدولي.

بينما القطاع العام الذي كان ملجأ جميع خريجي الجامعات خلال عهد صدام حسين، أصابه التضخم ولم يعد قادرا على استيعابهم.

وينظم الخريجون العاطلون عن العمل اعتصامات بشكل شبه يومي، لكنها تقابل بلامبالاة.

الفقر

مع انعدام الأمن على نطاق واسع منذ عام 2014 ، أصبح ما لا يقل عن 13 مليون عراقي بحاجة ماسة إلى مساعدات، بينهم ثلاثة ملايين نازح.

ووفقا للبنك الدولي، فان نسبة الفقر في العراق وصلت في عام 2014 الى 22.5 بالمئة على مستوى البلاد.

ويبلغ تعداد سكان العراق نحو 40 مليون نسمة بحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة.

ويبلغ عجز الموزانة في العراق لعام 2016 نحو 23.3 مليار دولار.

تردي الخدمات وسوء الإدارة

تزامنت التظاهرات الحالية مع اتساع عمليات انقطاع الكهرباء عن المواطنين، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية خاصة في محافظات الجنوب.

ويحتاج العراق لنحو 23 ألف ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، فيما تقدر الكمية الحالية بـ 18 ألف ميغاواط.

وإلى جانب الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي، يعاني العراق الذي أنهكته الحروب، من شح مياه الشرب منذ سنوات.

كما يشتكي المواطنون من مشاكل في المواصلات والصرف الصحي وتدني الخدمات.

وتؤثر جودة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بشكل كبير على صحة المجتمع، وخاصة مستويات سوء التغذية.

خامس أكبر مصدر للنفط في العالم

ويعاني العراق من هذه المشاكل، رغم أنه خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وتشكل عائدات النفط حاليا نحو 90 في المئة من ميزانية البلاد.

وعلى الرغم من هذه الثروات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة في العراق من خفض نسبة الفقر في البلاد سوى بنسبة ضئيلة.

ومن دون معالجة هذه الأرقام يرى مراقبون أن من الصعب احتواء الاحتجاجات في بلد مثل العراق، أغلبية سكانه من الشباب.