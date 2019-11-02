شهادات ناشطين عن قمع داعمي الاحتجاجات في الأنبار

رشا الأمين- واشنطن

انتقد ناشطون "سياسة تكميم الأفواه" التي تمارسها الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار، بعد إقدامها على اعتقال عدد منهم لتأييدهم الاحتجاجات التي اندلعت منذ الأول من أكتوبر في بغداد ومدن جنوب العراق.

وقال الناشط أيهم الحسن لـ"راديو سوا" إن "اعتقال المؤيدين للتظاهرات يستفز شريحة الشباب التي تحاول إبداء رأيها بطريقة سلمية، ومنهم الناشط سمير فرج الذي اعتقل من قبل قوات من جهاز مكافحة الإرهاب، لمطالبته بدعم المتظاهرين".

من جهته ذكر الناشط محمد جاسم أن الأجهزة الأمنية اعتقلت والده في محاولة لمنعه من نشر أي انتقادات للحكومة عبر صفحته في فيسبوك.

ويواجه الناشطون والسكان المحليون في الأنبار على حد سواء، "حملة تضييق" تمارسها الأجهزة الأمنية لمنعهم من التظاهر أو تنفيذ عصيان مدني، بحسب الناشط أيهم الحسن.

وتقول الناشطة أبرار العاني لراديو سوا إنها وزوجها غادرت محافظة الأنبار والتحقت مع المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بعد تهديدها بالاعتقال في حال مشاركتها بأي تظاهرة.

من جهته أكد عضو مجلس محافظة الأنبار السابق فرحان الدليمي أن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من يؤيد أو يدعم التظاهرات.

وبحسب ناشطين فإن العديد منهم أبلغوا بضرورة ترك مناطق سكناهم وعائلاتهم بعد تأييدهم للعصيان المدني، ومنهم الناشط عبد الله ناظم من قضاء الخالدية.

وأشار ناظم إلى أن الأجهزة الأمنية هددت باعتقاله وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال قام مجددا بنشر تدوينات مؤيدة للتظاهرات، "ما استدعى تدخل البعض لإيقاف الأمر".

إلا أن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي نفى هذه الأنباء، وأكد أنه ساعد الناشط عبد الله ناظم على مغادرة المعتقل "نتيجة خلاف عشائري وليس بسبب نشاط مدني".

وأقر رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد بوجود حملة اعتقالات لنشطاء يؤيدون التظاهرات والعصيان المدني، لكنه أكد أن هذا الأمر "يصب في مصلحة استقرار الوضع الأمني".

وعزا حميد رفضة لتنظيم التظاهرات في مناطق الأنبار كونها ستفهم بطريقة خاطئة من قبل بعض الأطراف.

إلا أن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة الأنبار العميد ياسر اسماعيل نفى منع إقامة أية تظاهرة "في حال حصلت على موافقات رسمية".