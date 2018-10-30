العراق.. هل فشل عبد المهدي في اختيار الوزراء؟

بالتحديد في 23 أيار/مايو، أعلن عادل عبد المهدي، في مقال طويل على صفحته على فيسبوك، رفضه أن يكون في منصب رئيس الوزراء بسبب أنه سيواجه بعقبة أغلبيات وقوى لا تريد مواجهة الفساد وستعارض الفصل بين السلطات والتحول لدولة مؤسساتية.

"رئاسة الوزراء.. أشكركم، فالشروط غير متوفرة"، كان هذا عنوان مقال يعتذر فيه عادل عبد المهدي عن عدم قبوله ترشيح اسمه لمنصب رئيس الوزراء، ليعود ويقبل المنصب بعد أشهر قليلة.

وترى الخبيرة القانونية العراقية تغريد عبد القادر في حديثها لـ"موقع الحرة" أن كل الحكومات السابقة في أول عهدها "تحدثت بمثل ما تحدث به عبد المهدي لكنها بعد فترة لم تستطع أن تحارب الفساد، رغم تشكيل هيئات مخصصة لمكافحته، والنتيجة أننا وصلنا إلى أن العراق وصل إلى أعلى مستوى من الفساد".

المحلل العراقي واثق الهاشمي في حديثه لـ"موقع الحرة" يرى أن "الكثير من المسؤولين العراقيين، يعلنون رفضهم للمنصب، لكن عندما يأتي المنصب يجدونها فرصة".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، بعد جلسة برلمانية ساخنة شابتها خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن التعيينات في الكابينة الوزارية الجديدة.

وإلى جانب عبد المهدي، نال 14 وزيرا من أصل 22 ثقة البرلمان، وسط خلافات على وزارات سيادية مثل الدفاع والداخلية، ثم أعلن عبد المهدي نفسه وزيرا للداخلية بالوكالة، لحين تسمية وزير جديد.

ويجب على عبد المهدي أن يقدم بقية حكومته في جلسة للبرلمان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورأت وكالة بلومبيرغ أن عبد المهدي بدا محللا جيدا لمشاكل بلده، لكن اختياراته الوزارية تدل على أنه فشل في أول عقبة يواجهها، وأن اختياراته لم تكن حلا للمشاكل التي قام هو بطرحها.

وزراء تكنوقراط أم حزبيون؟

وكان عادل عبد المهدي قد أطلق موقعا إلكترونيا لحث العراقيين الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة والتخصص على التقدم لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد الترشيحات أكثر من 15 ألف شخص، منهم أكثر من 1700 شخص من حملة الدكتوراة، "لكن عبد المهدي لم يختر أي من المتقدمين، ما أشعر العراقيين بأنهم تعرضوا لخدعة"، بحسب ما قاله الهاشمي لـ"موقع الحرة".