العراق.. اللعيبي رئيسا لشركة نفط جديدة

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الخميس إن الحكومة عينت وزير النفط جبار اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية الجديدة التي ستعمل كمظلة لشركات النفط التابعة للدولة.

وكان البرلمان قد صوت في آذار/مارس لصالح إنشاء الشركة التي تهدف لإدارة عمليات المنبع في العراق كي تتفرغ الوزارة لوضع خطط واستراتيجيات تطوير القطاع.

وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة "رويترز" إن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالإجماع في جلسته الأسبوع الماضي، مضيفا أن منصبي وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية غير مرتبطين الواحد بالآخر.

وأضاف جهاد أن اللعيبي سيحتفظ بمنصبه الوزاري في حكومة حيدر العبادي المنتهية ولايته، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومصادقة مجلس النواب عليها.

