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العراق

العراق يبدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية

مهندس في حقل نفطي عراقي يشعل بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته_أرشيف

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان السبت إن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميا.

وهذا الإنتاج جزء من خطة طموحة أعلنتها الوزارة في كانون الأول/ديسمبر لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا من دون مساعدة من مستثمرين أجانب.

وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة.

ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

ويقول العراق إنه يأمل أن يتوقف عن إشعال الغاز بحلول عام 2021 إذ قال البنك الدولي إن ذلك يكبد الحكومة خسائر في الإيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا.

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