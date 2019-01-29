'مجلس أعلى' لمحاربة الفساد بالعراق

قررت الحكومة العراقية تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

ويحل العراق في مرتبة متأخرة عالميا في مؤشر الفساد في 2018، إذ جاءت 168 عالميا.

وسيتولى المجلس، حسب موقع السومرية، إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والإشراف على الأطر القانونية والتشريعية في هذا الإطار.

وحسب أمر ديواني صادر عن عبدالمهدي، فإن على المسؤولين المكلفين الإفصاح عن ممتلكاتهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا، مع ضرورة الإسراع في إعداد المؤشر الوطني للنزاهة "قياس الفساد".

وستفعل الحكومة إجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وحث البرلمان على الإسراع في تشريع قانون الكسب غير المشروع لتفعيل "من أين لك هذا؟.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية استقلال القضاء وحظر أي تدخل في عمله.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هناك 13 ألف ملف فساد مفتوح أمام هيئة النزاهة في العراق.