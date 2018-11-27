العراق يحدد نسب مبيعات الخام لـ2019

قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء إن العراق حدد نسب مبيعاته من الخام في 2019 عند 67 في المئة من الصادرات للأسواق الآسيوية و20 في المئة لأوروبا و13 في المئة لأميركا الشمالية والجنوبية.

وأفادت الوزارة في بيان بأن مبيعات النفط العراقي في 2019 ستشمل شحنات من الحقول الجنوبية وكركوك.

وحث وزير النفط ثامر الغضبان على انتهاج "سياسة متوازنة" في التعامل مع سوق النفط العالمية وقال إن مبيعات العراق في 2019 تهدف إلى المحافظة على الاستقرار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إنه تم وضع الأسس والآليات التسويقية والاقتصادية والرؤية الاستراتيجية المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير حسب أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد.

وكان رئيس سومو قد قال في آذار/مارس إن العراق سيسعى للفوز بحصة أكبر في الأسواق الآسيوية عن طريق استراتيجية جديدة للمشاريع المشتركة. وقال آنذاك إن حوالي 60 في المئة من صادرات النفط العراقية يتجه إلى آسيا بالفعل.