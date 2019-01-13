العراق يدعم عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم الأحد إن بلاده تدعم الجهود الرامية لاستعادة سوريا عضويتها في الجامعة العربية، بعد تعليق عضويتها عام 2011 بسبب النزاع الدائر في البلاد.

وذكر الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع بينهما القضية السورية وغيرها من القضايا الإقليمية، كما ناقشا العلاقات الاقتصادية بين بلديهما في ظل العقوبات الأميركية الأخيرة ضد إيران.

والعراق واحد من ثلاثة بلدان في العالم العربي (الجزائر ولبنان) لم تقطع علاقاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ومؤخرا أعلنت دولة الإمارات العربية عودة العمل بسفارتها في دمشق، وأعلنت البحرين "استمرار عمل سفارتها في سوريا".