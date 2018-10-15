العراق يدعو لعودة سورية إلى الجامعة العربية

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الاثنين إن سورية يجب ألا تكون معزولة عن جيرانها العرب، وأشاد بكون دمشق "قوية ومتحدة في مواجهة الكثير من الشدائد".

وشدد الجعفري خلال زيارة لدمشق، على ضرورة أن تعود سورية إلى الجامعة العربية، وأضاف أنه "لا ينبغي لأحد أن يعزل سورية" داعيا إلى الحوار من أجل إعادة العلاقات.

وجمدت الجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عضوية سورية بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 والتي تبعتها عقوبات وقطع للعلاقات الدبلوماسية.

وقتل حوالي 450 ألف سوري في الحرب، فيما تعرضت البلاد للدمار بسبب أعمال العنف التي ساهمت في تدخل جيوش أجنبية من القوى الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المليشيات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.

وقال الجعفري إن سورية والعراق انتصرا في قتالهما ضد تنظيم داعش الذي يسيطر الآن فقط على جيوب صغيرة في سورية.