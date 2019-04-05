العراق يستعد لعاصفة: طوارئ في بغداد ورهان على السدود

يستعد العراق لعاصفة جديدة قد تحمل معها المزيد من الفيضانات في خمس محافظات على الأقل هي صلاح الدين وكركوك وديالى وواسط وميسان.

وتعول السلطات على سدود ديالى وحمرين والوند والعظيم في محافظة ديالى وكذلك سد سامراء في صلاح الدين في استيعاب كميات الأمطارِ المتزايدة وما تسببه من سيول ردءا للفيضانات.

وبالإضافة الى هذه السدود الرئيسية، أكدت السطات العراقية سلامة سد الموصل الواقع في محافظة نينوى، وقدرته على تخزين كميات المياه المتزايدة.

وباتت العاصمة بغداد أيضا ضمن دائرة الخطر، حيث أعلنت حالة الطوارئ.

ويُخشى من فيضان سد سامراء الواقع إلى الشمال من العاصمة حيث قارب منسوب المياه فيه من الذروة، وذلك رغم ضخ نحو 11 إلى 12 مليار متر مكعب منه إلى بحيرة الثرثار باتجاه محافظة الأنبار.

السلطات العراقية أعلنت أنها ستلجأ إلى بحيرة الثرثار وكذلك الحبّانية في الأنبار وكذلك الرزّازة في كربلاء لتصريف الفائض من مياه الأمطارِ والسيول، حيث توفر هذه البحيرات قدرة على استيعاب الفائض من المياه تُقدّرُ بنحوِ أربعين مليار متر مكعب من المياه.