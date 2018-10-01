عائدات النفط العراقي تحقق رقما قياسيا

سجل العراق في أيلول/سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا في معدل عائدات النفط الخام مع تحقيق أرباح فاقت 7.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الخام.

وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان الاثنين أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بلغ "أكثر من 106 مليون و795 ألف برميل، حققت إيرادات تبلغ سبعة مليارات و912 مليونا و571 ألف دولار".

وتستند الأرقام المشار إليها في البيان إلى 74.091 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد.

وهذه العائدات هي الأعلى التي يحققها العراق خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما أعلنت السلطات قبل عام تقريبا "النصر" على داعش الذي سيطر منذ 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسورية.

وكانت الوزارة قد أعلنت الشهر الماضي أنها سجلت أعلى معدل صادرات للنفط الخام في آب/أغسطس، وبلغت الإيرادات حينها سبعة مليارات و729 مليون دولار.

ويأتي الارتفاع الآن في أعقاب ارتفاع سعر البرميل، خصوصا أن الصادرات انخفضت في أيلول/سبتمبر إلى 106 براميل، مقارنة مع 111 مليون برميل في آب/أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات النفط بلغت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي 4.9 مليار دولار.

ويدعو العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بواقع نحو 4.5 ملايين برميل في اليوم، باستمرار إلى رفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيته.