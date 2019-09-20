العراق يسعى لاستعادة أرشيف "الطائفة الموسوية"

رشا الأمين - واشنطن

كشف وزير الثقافة العراقي عبد الأمير الحمداني وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة لاسترجاع أرشيف الدولة العراقية ولا سيما أرشيف الطائفة الموسوية اليهودية التي كانت موجودة في العراق.

وفي تصريح لـ "راديو سوا" أكد الحمداني أن الحكومة العراقية تسعى من خلال هذا الاتفاق الذي سيستمر حتى آفاق 2021 "إلى استرجاع آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق خلال الفترة الأخيرة".

الوزير كشف في السياق إلى أن الأرشيف العراقي وصل إلى واشنطن العام 2004 من أجل المحافظة عليه وحمايته، ثم وقعت الحكومة العراقية مع المسؤولين الأميركيين يقضي باسترجاعه في سنة 2021 كأقصى أجل.

في سياق آخر، كشف الوزير أن العراق أتم الاستعدادات الأمنية والاجتماعية لاستقبال رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس الذي يرتقب أن يقوم بزيارة إلى العراق العام المقبل 2020.

وقال عبد الأمير الحمداني إن رئاسة الجمهورية أوكلت بطريرك الكلدان مار لويس روفائيل الأول ساكو، مهمة تسليم الدعوة رسميا للبابا.

وتابع "الفكرة بدأت منذ سنة 2009، خصوصا في محافظة ذي قار، إلى أن تطورت لتصبح رسمية بدعوة رئيس الجمهورية للبابا فرانسيس رسميا لزيارة العراق العام المقبل.

وقال وزير الخارجية في الفاتيكان وقتها الكاردينال بيترو بارولين إن "الظروف الحالية لا تسمح بزيارة البابا فرنسيس للعراق"

وتابع الكاردينال بارولين "مثل هذه الزيارة تتطلب توفر الحد الأدنى من الظروف وهي غير متوفرة الآن".