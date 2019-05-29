العراق يسلم تركيا 188 من أطفال داعش

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأربعاء تسليم 188 طفلا تركيا، خلفهم تنظيم داعش، إلى أنقرة.

وقال المجلس في بيان إن "من بين هؤلاء بالغين بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود وانتهاء فترة الإقامة".

وأشار إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم".

وجرت عملية التسليم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف، وفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر 2017 دحر تنظيم داعش، لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء للتنظيم المتطرف، من رجال ونساء وأطفال، بينهم أجانب.

وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بنحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب.