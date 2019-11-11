العراق يعرب عن "الأسف" أمام الأمم المتحدة لسقوط مئات القتلى في التظاهرات

أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان الاثنين عن "الأسف" لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، وذلك في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن الوزير العراقي في جلسة مخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في العراق، وهي جلسة يخضع لها أعضاء الأمم المتحدة كل أربع أو خمس سنوات، أنّ دولته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا.

وقال: "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما اللجوء إلى الرصاص الحي"، مضيفا أن الحكومة العراقية "بذلت جهودا حثيثة" للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

غير أنّ عثمان أشار أيضا إلى لجوء أفراد "إلى العنف خلال التظاهرات و(أنهم) اعتدوا على القوات الأمنية".

وانعقدت الجلسة في جنيف بينما يتصاعد القمع ضد المتظاهرين منذ السبت. وأسفرت أعمال العنف التي تشهدها التظاهرات في العراق منذ بداية أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

وأعربت عدة دول خلال الجلسة في جنيف عن قلقها وحضت العراق على احترام حق التعبير والتظاهر السلمي، فيما دعا السفير الفرنسي فرنسوا ريفاسو إلى رفع "القيود المفروضة على الإنترنت".

ومن جانبه، دعا المندوب الأميركي دانيال كروننفلد السلطات العراقية إلى "التوقف فورا عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وبدوره، أشار المندوب البريطاني ماتيو فورمان إلى "القلق إزاء حجم العنف من قبل القوات الأمنية (...) وإزاء المعلومات عن أعمال الترهيب والقمع تجاه وسائل الإعلام".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني: "ناقشنا دعم استقرار العراق"، مضيفة "نأمل أن يبتعد العراق عن الصراعات الإقليمية".