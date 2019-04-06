العراق يغلق معبرا حدوديا حيويا مع إيران

قالت مصادر أمنية عراقية السبت إن السلطات قررت إغلاق معبر حيوي مع إيران نتيجة السيول القادمة من الجانب الإيراني باتجاه العراق.

وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية أغلقت معبر الشيب الحدودي في محافظة ميسان أمام المسافرين والتجارة حتى إشعار آخر، مع استمرار الفيضانات في غمر القرى في جنوب إيران.

وأصدرت السلطات الإيرانية السبت أوامر "فورية" بإخلاء خمس مدن مهددة بالغرق نتيجة السيول التي تجتاح مناطق عدة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين، وتسببت في مقتل وإصابة العشرات.

وشملت أوامر الاخلاء جميع المدن والقرى المطلة على نهر كرخة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وفقا لوكالة أنباء فارس الرسمية.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قال الجمعة إن السيول تهدد حياة نحو 400 ألف شخص في مدن وقرى محافظة خوزستان.

وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد على إيران منذ 19 آذار/ مارس الماضي مما تسبب في فيضانات ضربت نحو 1900 مدينة وقرية، وأدت لوقوع أضرار مادية بمئات الملايين من الدولارات في قطاع الزراعة.