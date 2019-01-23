العراق يقر موازنة بعجز 19.2 مليار دولار

أقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة لسنة 2019 بقيمة قدرت بنحو 112 مليار دولار، بعد جلسة مطولة استمرت حتى فجر الخميس.

وقدرت إيرادات الموازنة بـ 88 مليار دولار على أساس سعر بيع لبرميل النفط الواحد بـ56 دولارا وبواقع تصدير 3.88 مليون برميل يوميا، من ضمنها ربع مليون برميل مصدرة من إقليم كردستان.

وبلغ حجم العجز في الموازنة العامة 19.2 مليار دولار تغطى من الاقتراض الخارجي والداخلي، والفائض في حال ارتفعت أسعار النفط.

وكان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة العراقية يحتوي على 52 مادة، تم إلغاء ثلاث منها وإضافة نحو 30 مادة جديدة، وفقا لما ذكرته القناة العراقية الرسمية.

وشملت ميزانية عام 2019 رواتب قوات البيشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان شبه المستقل، بعد أن شهدت السنوات السابقة خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول تمويل البيشمركة.

وتضمنت الموازنة إلزام الحكومة بإعادة افراد الجيش والشرطة الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، وتثبيت موظفي العقود وبالأخص في وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات.