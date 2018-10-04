العراق يقلص مساحة المحاصيل الشتوية

قالت وزارة الزراعة العراقية الخميس إنها ستقلص مساحة زراعة المحاصيل الشتوية بنسبة 55 بالمئة في موسم 2018-2019 بسبب نقص المياه.

وقال البيان إن مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على حوالي 315 ألفا و266 هكتارا.

وقالت الوزارة إن الوضع المائي الحالي يعني أن العراق سيقلص المساحة المروية المزروعة بالمحاصيل الشتوية 55 بالمئة بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت الوزارة إن وزارتي الزراعة والموارد المائية ستدرسان "إمكانية إضافة مساحات إلى الخطة الزراعية الشتوية في حال توفر إيرادات مائية نتيجة سقوط الأمطار".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" قالت لوكالة "رويترز" إن خفض المساحات المزروعة قد يؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من القمح نحو 20 بالمئة، وهو ما يعني ضمنا ارتفاع الواردات.

ويستورد العراق القمح لإمداد برنامج دعم الغذاء الذي بدأ في 1991 لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة، ويغطي البرنامج الطحين (الدقيق) وزيت الطهي والأرز والسكر وحليب الأطفال.

ووزارة التجارة العراقية هي المسؤولة عن شراء السلع الاستراتيجية لهذا البرنامج بما فيها القمح.